إيطاليا: الاتصالات بالخط الساخن للعنف ارتفعت 73% خلال الإغلاق



أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الأربعاء أن عدد الاتصالات بالخط الوطني لضحايا العنف ارتفع بنسبة 73% خلال فترة الإغلاق التي فرضتها السلطات لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأوضح المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، في بيان، أنه تم تسجيل هذه القفزة على أساس سنوي في الفترة من الأول من آذار/مارس وحتى 16 نيسان/أبريل

ومن بين 5031 اتصالا تم استقبالها، كان هناك أكثر من ألفي اتصال من أشخاص يطلبون المساعدة، من بينهم نحو 1500 شخص يعانون من إساءة جسدية أو لفظية، وكان 97% من المتصلين من النساء.

ولفت معهد الإحصاء إلى أن الزيادة في المكالمات قد لا تعود "بالضرورة" لزيادة العنف الأسري، وإنما لنجاح حملة شعبية لتشجيع النساء على استخدام الخط.

وأشار المعهد إلى أنه في الفترة من الأول إلى الثاني والعشرين من آذار/مارس، انخفضت البلاغات المقدمة للشرطة عن عنف منزلي بنسبة 6.43%. إلا أنه أوضح أيضاً أن 8.72% من الضحايا الذين يتصلون برقم 1522 لا يذهبون إلى الشرطة.

ويعرب العديد من الخبراء عن قلقهم من أن النساء قد يكنّ أكثر عرضة للخطر خلال فترة الإغلاق.

وكان الإغلاق الوطني في إيطاليا قد بدأ في العاشر من آذار/مارس وتم تخفيفه في الرابع من أيار/مايو.

