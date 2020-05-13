الحكومة الألمانية تقرر تخفيف الرقابة على الحدود اعتباراً من السبت



قررت الحكومة الألمانية تطبيق تخفيف حذر للرقابة على الحدود الألمانية اعتباراً من يوم السبت المقبل، حسبما ذكرت

وكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت مصادر من مجلس الوزراء أن وزارة الداخلية تسعى إلى إنهاء تام للرقابة المطبقة بسبب جائحة كورونا على كافة الحدود اعتبارا من 15 حزيران/يونيو المقبل، وذلك عقب اجتماع مجلس الوزراء الألماني في برلين اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن تكون الحدود مع لوكسمبورج محور الإجراءات الأولى لتخفيف قيود السفر.

وفتحت الشرطة الاتحادية الألمانية اليوم الأربعاء خمسة معابر حدودية بين ولاية بافاريا الألمانية والنمسا عقب إغلاقها بسبب جائحة كورونا.

وقال رئيس إدارة الشرطة الاتحادية في ميونخ، كارل-هاينتس بلومل: "قمنا بتمديد فترات الفتح أو تعديلها حسب الحاجة في نقطتي تفتيش أخريين".

وذكر بلومل أنه اعتباراً من الآن يمكن للمزارعين وعمال الغابات عبور 11 معبرا حدوديا.

وكانت ألمانيا قد أغلقت حدودها إلى حد كبير في 16 آذار/مارس الماضي، ولم تسمح إلا للأشخاص الذين لديهم سبب وجيه بالدخول إلى أراضيها، مثل سائقي الشاحنات، والعاملين عبر الحدود والمهنيين الطبيين.

وتم فرض رقابة على الحدود مع الدنمارك وفرنسا ولوكسمبورج وسويسرا والنمسا.



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