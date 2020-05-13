وكالة الاستخبارات تلقي القبض على متهم إطلق النار على قوة أمنية في ميسان

اعلنت وكالة الاستخبارات في ميسان، الاربعاء، عن القاء القبض على متهم إطلق النار على قوة أمنية بالمحافظة.

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز استخبارات ميسان العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القت القبض على أحد المتهمين بالمحافظة بعد محاصرته حيث أقدم على إطلاق النار على المفارز ورمي رمانة يدوية مما اضطر القوة الى اصابتة في الساق".

واضافت انها "ضبطت بحوزته كميات من المواد المخدرة عبارة عن ٦ أكياس صغيرة ورمانة دفاعية و(١١١ موس شفرة)، فضلاً عن إلقاء القبض على متهم آخر مطلوب وفق أحكام المادة ٤٠٦"، مشيرة الى انه "تم تدوين أقوال المتهمين وإحالتهما للقضاء".