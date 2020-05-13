العراق يؤكد التزامه الكامل باتفاق خفض انتاج النفط

اكد وزير النفط بالوكالة علي علاوي، الاربعاء، التزام العراق الكامل باتفاق خفض الإنتاج. وقال علاوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "العراق ملتزم بشكل كامل باتفاق خفض الإنتاج النفطي وفق اتفاق اوبك + والمتحالفين معهم". واكد "على وسائل الاعلام والصحافة استيفاء الاخبار من مصادرها الرسمية في وزارة النفط حصراً".

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