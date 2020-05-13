نفت قيادة عمليات البصرة، الاربعاء، اعطاء مهلة لغلق مكاتب الفصائل المسلحة وهيئة الحشد بالمحافظة.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الأخبار التي تناقلها البعض من مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية بخصوص اعطاء مهلة عشرة أيام لغلق مكاتب الفصائل المسلحة وهيئة الحشد الشعبي في محافظة البصرة، عارية عن الصحة".
ودعت القيادة الى "توخي الدقة في نقل المعلومة واعتمادها من المصادر الرسمية".
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة اعطاء مهلة لغلق مكاتب الفصائل المسلحة وهيئة الحشد بالبصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.