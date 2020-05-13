حقيقة اعطاء مهلة لغلق مكاتب الفصائل المسلحة وهيئة الحشد بالبصرة

نفت قيادة عمليات البصرة، الاربعاء، اعطاء مهلة لغلق مكاتب الفصائل المسلحة وهيئة الحشد بالمحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الأخبار التي تناقلها البعض من مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية بخصوص اعطاء مهلة عشرة أيام لغلق مكاتب الفصائل المسلحة وهيئة الحشد الشعبي في محافظة البصرة، عارية عن الصحة".

ودعت القيادة الى "توخي الدقة في نقل المعلومة واعتمادها من المصادر الرسمية".