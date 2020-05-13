جونسون عن عدد وفيات كورونا ببريطانيا: "مرعب للغاية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، إن عدد وفيات في بلاده بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) "مرعب للغاية".



ولم يفسر جونسون سبب الكف عن نشر الرسوم البيانية، لكنه قال إن المستشارين العلميين يعتقدون أن المقارنات الدولية "سابقة لأوانها... (حتى) تكون لدينا كل الأعداد الإجمالية للوفيات المتبقية لجميع الدول ذات الصلة".



وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "لن أحاول حاليا التظاهر بأن الأعداد (البريطانية)، ليست مروعة ومخيفة للغاية"، وقال إن حكومته "تراقب باهتمام ما يحدث في دول أخرى".

وأكد أن هناك مؤشرات على تزايد الإصابات في بعض الدول التي خففت عمليات الاغلاق بالفعل، مما يعطي "تحذيرا واضحا للغاية بعدم المضي قدما (في تخفيف الإجراءات) بسرعة كبيرة للغاية أو بتهور شديد".

ويواجه جونسون اتهامات بتجنب إجراء مقارنات مع دول أوروبية أخرى، حيث ذكر زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر للبرلمان أنه "حائر بسبب توقف الحكومة عن نشر الرسوم البيانية اليومية التي تقارن بين الوفيات والإصابات بسبب كورونا في بريطانيا بالدول الأخرى".

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وسجلت بريطانيا أعلى حصيلة رسمية للوفيات بسبب كورونا في أوروبا بواقع أكثر من 33 ألفا.

وقدر محلل البيانات الصحية البريطاني جيمي جينكينز، الأربعاء، أن الحصيلة الإجمالية الحقيقية تزيد على 60 ألفا، بناء على الوفيات الموسمية الزائدة.



وسمح جونسون بتخفيف طفيف للإغلاق في بريطانيا الأسبوع الجاري، وشجع الأشخاص غير القادرين على العمل من المنزل لاستئناف التوجه إلى العمل اعتبارا من اليوم الأربعاء.

ومن المقرر إعادة فتح المدارس تدريجيا في بريطانيا اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران.