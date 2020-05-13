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شكرا لقرائتكم صور أقمار صناعية لقاعدة عسكرية إيرانية بين العراق وسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أظهرت صور بالأقمار الصناعية نشرتها "فوكس نيوز" الأميركية، تقدما في قاعدة "الإمام علي" التي تشيدها إيران بين الحدود العراقية السورية.
وبحسب ما نشرته "فوكس نيوز" فإن القاعدة فيها نفق يستخدم لتخزين المركبات العسكرية والأسلحة، وذكر التقرير أن الطائرات الأميركية نفذت غارة جوية سابقا على القاعدة العسكرية لكن إيران عاودت عمليات البناء.
وحذر التقرير من نية إيران جعل هذه القاعدة معسكرا دائما لها ولحلفائه في العراق وسوريا، وبحسب الصور فإن القاعدة تمتد على مسافة ثلاثة كيلومترات تقريبا.
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