شكرا لقرائتكم مصر: إصابة 19 من الطاقم الطبي بمستشفى المطرية بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الدكتور محمد صفي الدين مدير مستشفي المطرية التعليمي، شرق العاصمة المصرية القاهرة إصابة 19 من الطاقم الطبي والإداري بالمستشفى بفيروس كورونا.

وقال إنه يجري حاليا فحص 54 مسحة تم سحبها للعاملين بالمستشفى، مضيفا أن العدوى انتقلت للطاقم الطبي والإداري عن طريق ممرضة توفي والد زوجها نتيجة إصابته بكورونا، وكانت أحد المخالطين له.

وقبل أيام كشف الدكتور أحمد عبدالعزيز، مدير مستشفى أحمد ماهر التعليمي في مصر، إصابة 32 من الطاقم الطبي والعاملين بالمستشفى بفيروس كورونا المستجد.

وقال إن ممرضة بالمستشفى أصيبت بالعدوى من خارج المستشفى، وتم نقلها إلى مستشفى العزل، وبفحص المخالطين لها، تبين إصابة 32 منهم بالمرض، ونقلهم إلى نزل الشباب والحجر الصحي.

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وسابقا أعلن إصابة 35 من الطاقم الطبي لمستشفى الزهراء الجامعي التابعة لجامعة الأزهر بفيروس كورونا، ارتفعت إلى أكثر من 100 إصابة بعد فحص المخالطين .

وذكرت نقابة الأطباء المصرية أن فيروس كورونا إلى الطواقم الطبية بمستشفيات القاهرة وعين شمس والأزهر والمنصورة وقناة السويس.

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت الأربعاء تسجيل 338 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 12 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم الاربعاء، بلغ 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 556 حالة وفاة.