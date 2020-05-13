أزمة كورونا.. أيام ترامب أصبحت معدودة في البيت الأبيض.. استطلاع رأي يكشف تراجع شعبية الرئيس الأمريكي.. والفارق يتسع لصالح منافسه بايدن

تسببت أزمة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة في تزايد عدد المواطنين الأمريكيين المنتقدين للرئيس دونالد ترامب على مدى الشهر الماضي، وارتفاع أسهم منافسه الديمقراطي جو بادين بفارق ثامني نقاط مئوية بين الناخبين المسجلين، وذلك وفقاً لاستطلاع رأي أجرته رويترز/إبسوس.

وكشف الاستطلاع، الذي تم إجراءه يوميّ الإثنين والثلاثاء، أن 41 بالمئة من الأمريكيين البالغين أيّدوا أداء ترامب في المنصب، في تراجع 4 نقاط عن استطلاع مماثل أجري في منتصف أبريل، بينما لم يؤيده 56 بالمئة، بزيادة قدرها 5 بالمئة في الفترة الزمنية ذاتها.

وأظهر الاستطلاع أن 46 بالمئة من الناخبين المسجلين قالوا إنهم سيؤيدون بايدن في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراءها في الثالث من نوفمبر القادم، بينما سيصوّت 38 بالمئة فقط لترامب.

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وذكرت وسائل إعلامية أن بايدن كان متفوقاً بنقطتين مئويتين فقط في استطلاع رويترز/إبسوس في الأسبوع الماضي.

ويتزايد انتقاد الشعب الأمريكي لطريقة معالجة ترامب لأزمة كورونا في البلاد، فبحسب الاستطلاع، فإن الذين لا يوافقون على أداء الرئيس الأمريكي في إدارة الاستجابة لتفشي فيروس كورونا في البلاد يفوق عدد الموافقين على أدائه بنسبة 13 بالمئة، وهو أعلى مستوى لعدم التأييد منذ أن بدأ استطلاع الرأي يطرح هذا السؤال في مطلع مارس.

وتقول وكالة رويترز إن الرأي العام الأمريكي يرى أن ترامب أقوى في توفير الوظائف، بينما بايدن ملائم أكثر في التعامل مع قضايا الصحة.