طارق المرعبي :التهريب على الحدود بالجملة والمفرق وعلى عينك يا دولة

لفت عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​طارق المرعبي​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "التهريب على الحدود بالجملة والمفرق لا حسيب ولا رقيب وعلى عينك يا دولة. ‏كل يوم مليوني ليترمن ​المحروقات​ و​القمح​ المدعوم المدفوع سعرو بالعملة الصعبة ويباع ب​الليرة اللبنانية​ مهربا ‏وياخذ من امام اللبنانين ومن اموالهم الذين يعانون الامرين بعيشهم. ‏على ​الدولة​ ان تحزم امرها وتضبط حدوها".

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