سفير لبنان بجنوب افريقيا: سيذهب اللبنانيون لقطر عبر القطرية ثم للبنان عبر ميدل إيست

أشار سفير لبنان في ​جنوب افريقيا​ قبلان فرنجية إلى أن ​عودة اللبنانيين​ ستكون بدايةً إلى قطر على متن ​الطيران القطري​ ثم من قطر إلى لبنان على متن شركة ​طيران الشرق الأوسط​.

وأوضح أن "الإصابات في جنوب افريقيا بكورونا بلغ 11500 إصابة لكن النظام الطبي جيد نوعا ما وهي تتحضر بشكل أكبر وكورونا تحت السيطرة، والاصابات في دول جنوب افريقيا هي منخفضة إجمالا بالنسبة للشمال منها لكن هناك إصابات بين صفوف الجاليات اللبنانية في عدة دول. تواصلنا مع أكثر دولة بمواطنينا حتى الذين لم يسجلوا على موقع الوزارة، وهناك إمكانية لإحضار نحو 50 شخصا من ​أنغولا​ إلى ​زامبيا​ ومن ثم إلى قطر ومن بعدها إلى لبنان".

وأشار إلى أن الحكومة و​وزارة الخارجية​ تلبي طلباتنا بشكل تدريجي، وهناك الكثير من ​اللبنانيين المغتربين​ غيروا رأيهم وقرروا العودة إلى لبنان. وأكد أن العمل جار على الغاء التأشيرات بين لبنان ودولة جنوب افريقيا.