أفاد مراسل "الخليج 365" عن أنه وصلت إلى مبنى المالية في محافظة لبنان الجنوبي طوابع من فئة الالف ليرة بعد انقطاع دام عدة شهور ، وكان من المقرر مباشرة توزيعها على الادارات المعنية صباح يوم غد الخميس ولكن التزاماً بقرار الحكومة القاضي بالاقفال التام لمختلف القطاعات الإدارية لمدة أربعة أيام، تم تأجيل التوزيع الى يوم الاثنين المقبل في حال استأنفت الادارات عملها تبعاً لقرارات التعبئة عملاً بنظام المداورة بين الموظفين لتسيير أمور المواطنين الضرورية ، ولم يتم تمديد قرار الاقفال.
وشكلت هذه الخطوة محل ترحيب من قبل مخاتير صيدا وقضائها الأمر الذي من شأنه تسهيل أمور المخاتير والمواطنين في آن معاً من جهة ، ومنع استغلال المحتكرين المتاجرة باسعار الطابع الذي بلغ ثمن الواحد في السوق السوداء نحو خمسة آلاف ليرة لبنانية.
وأشار أحد المخاتير الى "أن بعض المواطنيين لجأ لاستخدام طابع الخمسة الاف ليرة بدلاً من الالف بسبب توفره لإنهاء معاملاته"، داعياً المعنيين إلى " تأمين اوراق ومعاملات اخراجات القيد التي فقدت من بعض الدوائر في النفوس ."
كانت هذه تفاصيل خبر وصول طوابع الالف ليرة للمالية جنوبا وتوزيعها الاثنين التزاما بالإقفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.