وصول طوابع الالف ليرة للمالية جنوبا وتوزيعها الاثنين التزاما بالإقفال

أفاد مراسل "​الخليج 365​" عن أنه وصلت إلى مبنى المالية في محافظة ​لبنان​ الجنوبي طوابع من فئة الالف ليرة بعد انقطاع دام عدة شهور ، وكان من المقرر مباشرة توزيعها على الادارات المعنية صباح يوم غد الخميس ولكن التزاماً بقرار ​الحكومة​ القاضي بالاقفال التام لمختلف القطاعات الإدارية لمدة أربعة أيام، تم تأجيل التوزيع الى يوم الاثنين المقبل في حال استأنفت الادارات عملها تبعاً لقرارات التعبئة عملاً بنظام المداورة بين الموظفين لتسيير أمور المواطنين الضرورية ، ولم يتم تمديد قرار الاقفال.

وشكلت هذه الخطوة محل ترحيب من قبل ​مخاتير صيدا​ وقضائها الأمر الذي من شأنه تسهيل أمور ​المخاتير​ والمواطنين في آن معاً من جهة ، ومنع استغلال المحتكرين المتاجرة باسعار الطابع الذي بلغ ثمن الواحد في السوق السوداء نحو خمسة آلاف ليرة لبنانية.

وأشار أحد المخاتير الى "أن بعض المواطنيين لجأ لاستخدام طابع الخمسة الاف ليرة بدلاً من الالف بسبب توفره لإنهاء معاملاته"، داعياً المعنيين إلى " تأمين اوراق ومعاملات اخراجات القيد التي فقدت من بعض الدوائر في النفوس ."