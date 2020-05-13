مستشفى الراسي: نتائج فحوصات الـPCR اليوم كلها سلبية

أعلنت ادارة ​مستشفى​ الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا- عكار ان "نتائج فحوصات الـPCR التي اجريت لهذا اليوم بتاريخ 13/5/2020في المستشفى عددها 56 اتت كلها سلبية".

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