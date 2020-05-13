عبد الصمد: ‏تقدمت بخطة اعادة هيكلة لوزارة الاعلام وقطاع الاعلام العام

أعلنت ​وزيرة الاعلام​ ​منال عبد الصمد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنها ‏تقدمت "بخطة اعادة هيكلة ل​وزارة الاعلام​ وقطاع الاعلام العام، عملنا عليها مع فريق متخصص من خبراء قانونيين واعلاميين وأكاديميين لأكثر من شهرين . أشارككم ما اقترحناه على أمل ان تراجعها ​الحكومة​ بأسرع وقت ليتسنى لنا اطلاق الحوار مع الجسم الاعلامي لاستلهام الافكار".

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