افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، عن وقوع حادث صدم لدراجة نارية قرب سوبر ماركت شرحبيل أدّى الى إصابة شخص بالقدم ورضوض في مختلف انحاء الجسم، وقد عمِلت فرق الإسعاف في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافِه و نقلِه الى مستشفى لبيب ابو ظهر.
كانت هذه تفاصيل خبر جريح في حادث صدم دراجة ناريّة في منطقة الشرحبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.