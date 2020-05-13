جريح في حادث صدم دراجة ناريّة في منطقة الشرحبيل

‏افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن وقوع ​حادث صدم​ ل​دراجة نارية​ قرب سوبر ماركت شرحبيل أدّى الى إصابة شخص بالقدم ورضوض في مختلف انحاء الجسم، وقد عمِلت ​فرق الإسعاف​ في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافِه و نقلِه الى مستشفى لبيب ابو ظهر.

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