وزير الصحة يزور مستشفى جزين الحكومي ملبيا دعوة النائبين خوري وأسود

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا عن أنه بدعوة من نائبي جزين ​سليم خوري​ و​زياد أسود​ لبى وزير الصحة العامة ​حمد حسن​، الدعوة لزيارة ​مستشفى جزين الحكومي​، حيث اطلع على التدابير المتخذة لمكافحة وباء كورونا بحضور النائب إبراهيم عازار ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية ​أمل أبو زيد​، قائم مقام جزين يحيى صقر ورئيس إتحاد بلديات منطقة جزين ​خليل حرفوش​، منسق ​قضاء جزين​ في ​التيار الوطني الحر​ جورج نمر، وممثل "​حزب الله​" قطاع ​اقليم التفاح​ الشيخ وسام سعادي يرافقه الحاج ​علي فتوني​ ومدير مستشفى جزين الحكومي الدكتور شربل مسعد.

كما جرى الاتفاق بين وزير الصحة حمد والنائبين خوري وأسود على متابعة ملف المستشفى في اجتماع لاحق من اجل تطوير قدراته ليتمكن من تلبية المتطلبات الصحية لمعظم القاتنين في منطقة جزين.