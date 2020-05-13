استقبل عضو قيادة ساحة لحركة فتح في لبنان اللواء منير المقدح في منزله في مخيم عين الحلوة، وفدا من "لجنة قاطع السكة" واهالي القاطع برئاسة امين سر القاطع احمد ايوب.
وأفاد مراسل "الخليج 365" في صيدا عن أن المجتمعون ناقشوا عدة قضايا حول الاوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية المأساوية التي يمر بها الفلسطينيون والدور الذي تقوم به لجنة القاطع للحفاظ على الحي في ظل هذه الظروف وخاصة في ازمة كورونا .
واكد اللواء المقدح على "تعزيز التواصل ودعم لجنة القاطع لما فيه من مصلحة وخدمة لابناء شعبنا وان اهالي قاطع السكة هم جزء لا يتجزء من ابناء شعبنا الفلسطيني". بينما شكر الوفد للواء منير المقدح على اهتماهه اتجاه الاهالي بما يهدف لخدمة ابناء شعبنا وحفظ الامن والامان في قاطع السكة .
كانت هذه تفاصيل خبر المقدح يستقبل وفدا من لجنة قاطع السكة: لتعزيز التواصل والدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.