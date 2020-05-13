المقدح يستقبل وفدا من لجنة قاطع السكة: لتعزيز التواصل والدعم

استقبل عضو قيادة ساحة ل​حركة فتح​ في ​لبنان​ اللواء ​منير المقدح​ في منزله في ​مخيم عين الحلوة​، وفدا من "لجنة قاطع السكة" واهالي القاطع برئاسة امين سر القاطع احمد ايوب.

وأفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا عن أن المجتمعون ناقشوا عدة قضايا حول الاوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية المأساوية التي يمر بها الفلسطينيون والدور الذي تقوم به لجنة القاطع للحفاظ على الحي في ظل هذه الظروف وخاصة في ازمة كورونا .

واكد اللواء المقدح على "تعزيز التواصل ودعم لجنة القاطع لما فيه من مصلحة وخدمة لابناء شعبنا وان اهالي قاطع السكة هم جزء لا يتجزء من ابناء شعبنا الفلسطيني". بينما شكر الوفد للواء منير المقدح على اهتماهه اتجاه الاهالي بما يهدف لخدمة ابناء شعبنا وحفظ الامن والامان في قاطع السكة .