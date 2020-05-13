مستشفى الهراوي: المعلومات المتعلقة بكورونا تصدر بعلم وزارة الصحة

أشارت إدارة مستشفى الرئيس ​الياس الهراوي​ الحكومي في زحلة إلى أن "كافة المعلومات المتعلقة ب​فيروس كورونا​ ونتائج فحوصات ال PCR التي تجرى داخل المستشفى تصدر بعلم ​وزارة الصحة​ وتنشر عبر الصفحة الرسمية للمستشفى". وأكدت إدارة المستشفى في بيان أنه "لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد عن الأخبار المغرضة والأكاذيب التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الإجتماعي والتي تسبب خلق البلبلة ونشر الذعر لدى المواطنين. وفي هذا السياق لن تتوانى إدارة المستشفى عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق من يقوم بتأليف الأخبار الكاذبة ومن يساهم في نشرها".

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