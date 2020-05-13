طليس دعا جميع السائقين العموميين الى الالتزام بمضمون قرار وزير الداخلية

اصدر رئيس اتحادات ونقابات ​النقل البري​ ​بسام طليس​ البيان التالي: "التزاما بقرار ​الحكومة اللبنانية​ القاضي بالاقفال العام. وحيث ان قرار وزير الداخلية والبلديات لم يشمل ​قطاع النقل البري​ العمومي ضمن القطاعات المستثناة في القرار، فانني وباسم رؤساء الاتحادات والنقابات ادعو جميع ​السائقين العموميين​ الى الالتزام بمضمون القرار. فلنكن اول المبادرين في حماية المواطنين".

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