صندوق النقد الدولي: محادثات لبنان تستهدف علاج أوضاع الاقتصاد واستعادة النمو

نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث بإسم صندوق النقد الدولي أن "خبراء الصندوق يوم الاثنين عقدوا اجتماعات من بُعد مع الفريق الاقتصادي في لبنان ويضم الوزير غازي وزني وفريقه، وكبار المسؤولين في مصرف لبنان.
وناقش الجانبان قضايا محددة تتعلق بالاقتراحات المقدمة في خطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها الحكومة"، مشيرا الى أن "الهدف من هذه المناقشات هو التوصل إلى إطار شامل يمكن أن يساعد لبنان في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في الوقت الراهن واستعادة استدامة الأوضاع والنمو. وسوف تستمر هذه المناقشات في الأيام المقبلة".
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