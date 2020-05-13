رئيس الوزراء الإيطالي: وافقنا على حزمة تحفيز للإقتصاد بـ55 مليار يورو

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​ اليوم الأربعاء، أن الحكومة وافقت بعد تأخر طويل على حزمة تحفيز بـ55 مليار يورو لمساعدة الشركات والأُسر على اجتياز ​كورونا​، مشيراً إلى أنه "عكفنا على هذا المرسوم مدركين أن البلد يمر بظرف بالغ الصعوبة.. إنه يحقق المتطلبات الضرورية لكي تتيح مرحلة إعادة الفتح هذه فرص التعافي الاقتصادي والاجتماعي".

ويتضمن التحفيز، الذي يعقب حزمة أولى حجمها 25 مليار يورو أقرت في آذار الماضي، مزيدا من المنح والإعفاءات الضريبية لمساعدة الشركات في خضم التباطؤ الاقتصادي، ويقدم مساعدات متنوعة للأسر، تشمل دعما لرعاية ​الأطفال​ وحوافز لتعزيز القطاع السياحي المنكوب.