تسجيل 2660 إصابة جديدة بكورونا في تشيلي ليرتفع المجموع لـ34381 حالة

أعلن وزير الصحة ال​تشيلي​ خايمي ماناليتش اليوم فرض حجر صحي عام في سانتياغو، لخفض العدد الكبير من الإصابات ب​فيروس كورونا​ مجددا في العاصمة، مؤكدا أن شهر أيار "يثبت أنه صعب جدا على بلادنا، وتم رصد 2660 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في تشيلي الليلة الماضية بزيادة قدرها 60 في المئة عن اليوم السابق، مشيراً إلى أن "الإجراءات الجديدة غير العادية والصعبة" التي بدأ سريانها يوم الجمعة لازمة لخفض معدل العدوى. كما أعلن أيضا فرض حجر صحي عام في أنحاء البلاد على كافة السكان الذين تتجاوز أعمارهم 75 عاما.

وسجلت تشيلي حتى الآن 34381 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، تعافى منها 14865 شخصا، فيما سجلت 12 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 347 حالة. ويأتي الحجر الصحي في العاصمة التي يبلع عدد سكانها نحو 6.5 مليون نسمة، وسط عودة ظهور حالات إصابة في المناطق الشرقية الأكثر ثراء في المدينة، حيث تم رصد الفيروس أول مرة بين أشخاص عائدين من رحلات إلى ​إيطاليا​ وآسيا.