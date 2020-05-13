أكد روبرتو فيلاسكو كبير المتحدثين باسم وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأعلن فيلاسكو، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إصابته بالفيروس، لافتًا إلى أنه "سيبقى في البيت، وسينسق العمل عن بعد".
وكان يوم أمس الثلاثاء هو الأعلى وفيات بسبب فيروس كورونا في المكسيك حيث شهد 353 حالة وفاة. ومن بين أولئك المتوفين موظف في مكتب الرئيس يعمل في جهة مسؤولة عن الاهتمام بالمواطنين.
وأظهرت الفحوص إصابة مسؤولين عديدين آخرين بالمرض في الأسابيع الأخيرة، بينهم نائب لوزير الداخلية وأمين المظالم في الحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة كبير المتحدثين باسم وزير الخارجية المكسيكي بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.