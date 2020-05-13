إصابة كبير المتحدثين باسم وزير الخارجية المكسيكي بفيروس كورونا

أكد روبرتو فيلاسكو كبير المتحدثين باسم ​وزير الخارجية​ ​المكسيك​ي مارسيلو إيبرارد، إصابته ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وأعلن فيلاسكو، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إصابته بالفيروس، لافتًا إلى أنه "سيبقى في البيت، وسينسق العمل عن بعد".

وكان يوم أمس الثلاثاء هو الأعلى وفيات بسبب فيروس كورونا في المكسيك حيث شهد 353 حالة وفاة. ومن بين أولئك المتوفين موظف في مكتب الرئيس يعمل في جهة مسؤولة عن الاهتمام بالمواطنين.

وأظهرت الفحوص إصابة مسؤولين عديدين آخرين بالمرض في الأسابيع الأخيرة، بينهم نائب لوزير الداخلية وأمين المظالم في الحكومة.