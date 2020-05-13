البيت الأبيض: أميركا تتهم 5 دول بينها إيران بعدم التعاون الكامل بمكافحة الإرهاب

أشار ​البيت الأبيض​ إلى أن "​الولايات المتحدة​ اتهمت ​إيران​ وكوبا و​كوريا الشمالية​ و​سوريا​ و​فنزويلا​ بعدم التعاون الكامل مع الولايات المتحدة في ​مكافحة الإرهاب​".

ولفت البيت الأبيض، في بيان، إلى أن "الخارجية أبلغت ​الكونغرس​ بأن إيران وكوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا وكوبا حُددوا وفقاً لقانون الرقابة على تصدير الأسلحة كمشاركين بشكل جزئي مع الولايات المتحدة في جهودها بمكافحة الإرهاب في عام 2019".

ويمنع القانون مبيعات الأسلحة وإصدار تصاريح توريد المنتجات الدفاعية للدول التي تدخل في هذه القائمة.