أشار البيت الأبيض إلى أن "الولايات المتحدة اتهمت إيران وكوبا وكوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا بعدم التعاون الكامل مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب".
ولفت البيت الأبيض، في بيان، إلى أن "الخارجية أبلغت الكونغرس بأن إيران وكوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا وكوبا حُددوا وفقاً لقانون الرقابة على تصدير الأسلحة كمشاركين بشكل جزئي مع الولايات المتحدة في جهودها بمكافحة الإرهاب في عام 2019".
ويمنع القانون مبيعات الأسلحة وإصدار تصاريح توريد المنتجات الدفاعية للدول التي تدخل في هذه القائمة.
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: أميركا تتهم 5 دول بينها إيران بعدم التعاون الكامل بمكافحة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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