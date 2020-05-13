أدرعي اتهم نصرالله بقتل بدرالدين: هكذا حصل مع رفيق الحريري أيضًا

اتهم المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، الأمين العام لـ "​حزب الله​" ​حسن نصرالله​ بقتل القيادي في الحزب ​مصطفى بدر الدين​ في العام 2016 في سوريا.

ولفت أدرعي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "نصرالله وقائد ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني​، الذي اغتالته الولايات المتحدة في 3 كانون الثاني الفائت في العراق، دبرا عملية قتل بدر الدين في ​مطار دمشق الدولي​".

كما أفاد بأن بأنه "توقع من نصرالله أن يقول الحقيقة ل​لبنان​يين ونشطاء حزب الله والشيعة وعائلة بدر الدين، لكنه استمر بالكذب"، موضحا أن "نصرالله يقتل القتيل ويمشي في جنازته. في كل مرة بيفشل فيها حزب الله، يلقي المسؤولية على طرف آخر ويزيحه من طريقه، هكذا حصل مع رئيس حكومة لبنان رفيق الحريري ومع مصطفى بدر الدين".