تسجيل أول إصابة بكورونا بمحافظة مأرب في اليمن

أعلنت ​الحكومة اليمنية​ اليوم عن تسجيل أول إصابة ب​فيروس كورونا​ في محافظة مأرب و4 حالات في أماكن أخرى بالبلاد. ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى 70 بينها 12 وفاة.

وأشارت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا التابعة للحكومة التي تتخذ من عدن مقرا لها، إنه تم تسجيل حالتين بينهما حالة وفاة في عدن واثنتان في لحج بينهما حالة وفاة. فيما أعلن ​الحوثيون​ حتى الآن تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد بينهما حالة وفاة في ​صنعاء​.

ولفتت ​منظمة الصحة العالمية​ إلى أنها تخشى من تفشي كورونا في اليمن لأن سكانه لديهم أقل مستويات المناعة وأقصى درجات التعرض للأمراض مقارنة بالدول الأخرى، ويزيد من القلق ضعف القدرة على إجراء الفحوص على نطاق واسع.