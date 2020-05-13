تسجيل 83 وفاة جديدة بكورونا بفرنسا ليرتفع عدد الوفيات لـ27074

سجلت السلطات الصحية في فرنسا 83 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 27074، فيما تراجعت وتيرة الوفيات نسبيا في الأيام الـ3 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الفرنسية إلى أن "عدد الأشخاص في المستشفيات المصابين بعدوى كورونا انخفض مرة أخرى إلى 21071 من 21595 يوم الثلاثاء، وشهد عدد الأشخاص في العناية المركزة هبوطا مماثلا، حيث انخفض العدد بمعدل 114 إلى 2428. وارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا بنسبة 0.4٪ إلى 140374 حالة.
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