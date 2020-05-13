تشيلي تفرض حجراً صحياً "كاملاً" في سانتياغو

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أصدرت حكومة تشيلي قرارًا بفرض حجر صحي إلزامي كامل في العاصمة سانتياغو الأربعاء بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 60 بالمئة في الساعات الـ24 الماضية.
وقال وزير الصحة خايمي ماناليتش إنّ "الإجراء الأكثر قسوة الذي يجب أن أعلنه هو الحجر الصحي الكامل في سانتياغو الكبرى"، وهي موطن 80 بالمئة من الإصابات التي يزيد عددها عن 34 ألف في البلاد.
وقال ماناليش إن الإغلاق، الذي سيطبق في العديد من المناطق التي تم فيها رفع إجراءات الحجر الصحي أخيرا، كان ضروريًا بعد تسجيل 2260 إصابة جديدة و12 حالة وفاة في الـ 24 ساعة الماضية.
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