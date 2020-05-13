بولندا تعيد فتح المطاعم والمقاهي وصالونات التجميل

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







أعلنت بولندا اليوم رفع القيود عن المطاعم والمقاهي وصالونات التجميل والحلاقة اعتبارا من 18 مايو، وذلك وفق الخطة التي تنفذها الحكومة على مراحل لإعادة الحياة الإقتصادية إلى البلاد.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش موارفيتسكي إن المرحلة الثالثة تشمل إعادة فتح جميع المطاعم والمقاهي اعتباراً من 18 مايو الجاري، لكن ضمن إجراءات صحية وقائية أبرزها مثلا أن تقوم هذه المطاعم باستخدام الحدائق التابعة لها ووجود مسافات بين الزبائن في المطاعم.

كما تحدث رئيس الوزراء البولندي عن عودة صالونات الحلاقة والتجميل، مشددا على أهمية الحجز المسبق عبر الإنترنت أو الهاتف تجنبا للإزدحام في الصالونات.

وتشمل المرحلة الثالثة أيضا السماح بعودة التلاميذ من الصف الأول إلى الثالث الإبتدائي إلى مدارسهم اعتبارا من 25 مايو، فضلا عن مزيد من الأنشطة الرياضة.

Advertisements

وكانت المراحل السابقة شملت فتح المتنزهات والحدائق ثم عودة دوري كرة القدم وفتح المتاحف والمكتبات.

وفي سياق متصل، قررت بولندا استمرار إغلاق الحدود حتى 12 يونيو.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في بولندا يترواح ما بين 300 إلى 500 إصابة يوميا معظمها في مدينة سيليسيا التي تحتضن أكبر مناجم الفحم في أوروبا، وذلك نتيجة إصابات كثيرة بين عمال المناجم.

مواضيع قد تهمك :