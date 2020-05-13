شكرا لقرائتكم خبر عن 12 توصية للجنة الزراعة لدعم الفلاح فى مواجهة كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقريرا بشأن توصياتها لدعم قطاع الزراعة والفلاح، خاصة في ظل الظروف الراهنة، وأن قطاع الزراعة من أبرز مقومات الاقتصاد القومى، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية يبدأ من الاهتمام بقطاع الزراعة، ودعم الفلاح، والمحاصيل الأساسية ووصول الدعم لمستحقيه.

وتضمنت التوصيات:

1. بحث مشاكل المصدرين والمنتجين الزراعيين.

2. تفعيل قانون التكافل الزراعى .

3. تفعيل قانون الزراعات التعاقدية.

4. تفعيل برامج التحصينات والتطعيمات للثروة الحيوانية.

5. تفعيل برامج الحفاظ على المجارى المائية وعدم تلويثها.

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6. تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول وإنشاء الخزانات الأرضية.

7. التوسع فى تنفيذ برامج الرى الحقلى المطور نظرا لما يحققه من توفير لمياه الرى.

8. زيادة الفئات التسليفية والتمويلية حسب طبيعة وتكلفة كل محصول بنسب تترواح من 20 الى 50 % لتوفير التمويل اللازم وذلك من خلال التنسيق مع البنك الزراعى

9. توفير كافة المستلزمات الزراعية من أسمدة وتقاوى ومبيدات بالكميات المطلوبة والأسعار المناسبة لمواجهة متطلبات الموسم الصيفى.

10.تحديد أسعار مجزية لتوريد المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كافى لتحقيق هامش ربح للفلاح.

11.العمل على زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية سواء أفقيا أو رأسيا لسد أي عجز قد ينتج عن تلك الظروف الحالية.

12.تجهيز وإعداد الصوامع والشون لاستلام المحاصيل الاستراتيجية والعمل على تقليل نسبة الفاقد منها حفاظا على الناتج القومى.