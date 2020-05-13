شكرا لقرائتكم خبر عن مؤيدون إردوغان يهددون بإراقة دماء ملايين المعارضين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة زمان التركية عن تهديد جديد من مؤيد للرئيس أردوغان بإهدار دماء الملايين. وقالت الصحيفة أنه خلال مقطع فيديو على قناته بموقع يوتيوب استهدف فاتح تزجان رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، كمال كليجدار أوغلو، وهدد أسرته، قائلا: “تقول إنك ستطيح بأردوغان وتعدمه. إذا كيف ستحمي زوجتك وأطفالك منا؟”. وأضاف “سُتراق دماء الملايين في هذا البلد لكل قطرة من دم أردوغان”، على حد قوله”.

ومع أن تزجان لم يتعرض للمحاسبة على تهديدات مشابهة سابقة، إلا أن نيابة إسطنبول بدأت تحقيقا هذه المرة ضده بتهمة تحريض المواطنين على الكراهية والعداء وتهديدهم بغرض إشاعة الخوف والفزع في صفوف المواطنين.

وتقول معلومات إن تزجان أحد أبرز أعضاء اللجان الإلكترونية التابعة لحزب العدالة والتنمية وسبق أن أطلق كثيرًا من التهديدات لمعارضى حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وتستمر التهديدات التي يوجّهها مؤيدو حكومة حزب العدالة والتنمية وأنصار الرئيس الرئيس التركي رجب طيب المتطرفون للمعارضين بهدف إثارة صراع علماني-إسلامي في مسعىً لرصّ صفوف المؤيدين ومنع الانفصالات الداخلية.

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وتعليقا على أنباء وقوع انقلاب في تركيا المنتشرة مؤخرًا والتي رد عليها العديد من مؤيدي الرئيس بتهديد معارضيه، قال نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهوري في البرلمان أنجين ألتاي، إن حزبه يرفض وقوع أي انقلاب في تركيا، مؤكدا أن التغيير السياسي لن يتم إلا عبر الصناديق الانتخابية.

‏‎أنجين ألتاي أكد أنهم لن يسمحوا بأن يمس حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان من قبل أي جهة بشكل غير قانوني أو بعيدًا عن الصناديق الانتخابية.

‏‎وقال ألتاي: “نحن سنطيح بأردوغان من خلال صناديق الانتخابات. لن نسمح لأي قوة أن تمس حزب العدالة والتنمية وأردوغان بشكل غير قانوني أو بدون صناديق انتخابات. لن يكون هناك مجال لذلك”.