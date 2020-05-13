شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم و تطهير قاعات البرلمان استعدادا لجلسات الأحد المقبل..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قامت وزارة الصحة اليوم بتعقيم قاعات مجلس النواب الرئيسية، والقطاعات التي عقدت فيها اللجان النوعية اجتماعاتها مؤخرا، كما شمل التعقيم البهو الفرعوني واستراحة النائبات والمصاعد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب.

يأتى هذا عقب اكتشاف أمس أول حالة بين أعضاء مجلس النواب مصابة بفيروس كورنا المستجد، وهي النائبة الدكتورة شرين فراج والتي تخضع الآن للعزل الطبي بالقصر العيني الفرنساوي.

وكانت النائبة شرين فراج حضرت جلسات مجلس النواب مؤخرا، كما حضرت اجتماعات لجنة الخطة التي عقدت الأسبوع الماضي.

وتأتى عملية تعقيم مجلس النواب قبيل استئناف المجلس جلساته العام يوم الأحد القادم، وتم التنبية علي جميع المخالطين للنائبة شيرين فراج، بعد ثبوت اصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بالعزل الذاتي لمدة 14 يوم من مخالطتها، سواء كان ذلك أثناء حضورها الجلسات أو اللجان النوعية للمجلس

يذكر أن المجلس يتخذ عددا من الإجراءات الاحترازية منها قياس الحرارة لكل من يدخل المجلس ، وتوزيع كمامات، كما يضع علامات لجلوس النواب في الجلسة العامة تكفل تحقيق التباعد الاجتماعى .