شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عبد الرحيم علي يشارك في "الصلاة من أجل الإنسانية" لرفع وباء "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، مشاركته فى الصلاة والدعاء من أجل الإنسانية، يوم غد الخميس، الموافق 14 مايو الجارى، والتى دعت إليها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.

ورحب النائب في بيان له منذ قليل، بالدعوة التي أطلقتها اللجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية، لكل سكان الأرض للصلاة والدعاء من أجل أن يرفع الله الوباء والبلاء عن شعوب العالم.

وقال إن الدعوة لاقت ترحيبا كبيرا من زعماء ورؤساء وكبار الشخصيات بالعالم في كل المجالات، نظرا لسمو أهدافها وأغراضها النبيلة حيث تجسد حكمة الأديان في السعي للخير والإصلاح والمحبة ونبذ التفرقة والتمييز والعنصرية واعلاء معاني الوحدة والاتحاد في مواجهة المحن.

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ووجه الدكتور عبد الرحيم علي، الشكر للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، علي هذه الدعوة مؤكدا أن البشرية في حاجة ماسة اليها.

كانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، قد أطلقت، السبت 2 مايو الجاري، دعوة عالمية لكل شعوب العالم على اختلافهم للتوجه بالدعاء لله والصلاة والصوم وأعمال الخير، من أجل أن يرفع الله وباء فيروس كورونا، وأن يحمي العالم من هذا الوباء، صحيا واقتصاديا واجتماعيا، وأن يوفق العلماء لاكتشافَ عقار أ دواء يقضي عليه.

وشهدت المبادرة استجابة كبيرة من قادة وزعماء العالم، فضلا عن رجال الدين والسياسة والإقتصاد، ووسائل الإعلام، معلنين المشاركة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالي بصوت واحد، لرفع الوباء والبلاء.