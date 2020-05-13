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قطر تواصل التطبيع مع إسرائيل وتمنح أطباءها تذاكر مجانية لزيارتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منصات قطرية معارضة أن العرض الذى قدمته قطر لمنح تذاكر مجانية للعاملين فى مجالات الصحة فى دول العالم المختلفة شمل إسرائيل وهو ماعتبر تطبيعا واضحا، حيث أكدت حسابات للمعارضة القطرية عبر شبكة تويتر للتواص الاجتماعى، أن قطر تغازل إسرائيل وفقا للعرض الذى أعلنت عنه الخطوط الجوية القطرية والذى ستمنح بموجبه العاملين فى مجال الصحة الإسرائيلين تذاكر سفر مجانية، تقديرا لجهودهم فى مواجه ، وكانت الخطوط الجوية القطرية اعلنت عن منح 100 ألف تذكرة مجانية للعاملين فى مجال الصحة فى كل دول العالم بما فى ذلك إسرائيل.

 

اللافت أن هذا العرض التطبيعى تزامن مع الخسائر فى قطاع الطيران القطرى الذى أعلن عنه الرئيس التنفيذى للخطوط الجوية القطرية اليوم الأربعاء، بقوله إن شركته تجرى محادثات مع إيرباص وبوينج لتأجيل طلبيات طائرات لعدة سنوات.

 

 

وقال أكبر الباكر لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست "نجرى مفاوضات معهما (الشركتين). لذا لا أريد التحدث عن ذلك. نعم سوف تؤجل لعدة سنوات ".

 

 

وذكرت الصحيفة أن شركة الطيران مستعدة أيضا لتقديم رأسمال لكاثاي باسيفيك التي تمتلك فيها حصة 9.99 بالمئة.

 

 

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ولم يذكر التقرير عدد الطائرات التي تشملها مساعي الشركة للتأجيل ومدة هذا التأجيل. ولكنه ذكر أن الخطوط القطرية طلبت أكثر من 200 طائرة من الشركتين.

 

 

 

ويوم الاثنين، صرح الباكر لرويترز بأن تعافي الطلب على السفر العالمي من جائحة كورونا قد يستغرق ما يصل لأربع سنوات مضيفا أن الشركة قد تخفض أسطولها بمقدار الربع.

 

 

 

 

 

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