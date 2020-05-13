شكرا لقرائتكم خبر عن "إحسان " يحلق شعره بـ" الموس" من أجل محبوبته في وثائقيات شريف عارف "حقيقة في دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف اليوم في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان، جانباً من حياة " صانع الحب " الكاتب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس.

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يقول الكاتب شريف عارف إن " إحسان " الذي ملأ الدنيا بقصص وروايات الحب عاش أهم قصة حب في حياته، وهي قصة حب زوجته " لولا" التي أحبها وهو طالب في " الحقوق".

ويضيف شريف عارف أن الطريف في هذه القصة التي جرت أحداثها عام 1942 أن إحسان إضطر أن يحلق شعره بـ " الموسي" ليجبره نفسه على البقاء في البيت والتفوق في دراسته ، وأرسل صورة فوتوغرافية لمحبوبته " لولا" وكتب خلفها : " بالذمة ده شكل يتحب"!.. وبعد عام واحد كان زواج عبد القدوس من محبوبته.

يذكر أن شريف عارف هو كاتب صحفي بصحيفة " المصري اليوم"، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة .