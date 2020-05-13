شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة شيرين فراج بكورونا.. خطة البرلمان تؤجل اجتماعاتها الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، تأجيل انعقاد اجتماعات اللجنة التى كان مقررا لها الأسبوع المقبل تزامنا مع انعقاد الجلسات العامة للبرلمان، وذلك بعد تأكد إصابة النائبة الدكتورة شيرين فراج بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث كانت النائبة حريصة دائما على المشاركة باجتماعات اللجنة وخوض المناقشات فيها على مدار الأيام الماضية لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.

ومن ناحيته أوضح المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار مكتب اللجنة جاء حفاظا على سلامة الأعضاء والعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب وممثلى الحكومة والوزارات والهيئات والجهات المختلفة التى تحضر اجتماعات اللجنة، لافتا إلى أنه كان من المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

و كان المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، وجه رسالة طمأنه إلى جميع النواب لاسيما المخالطين للنائبة شيرين فراج، بعد إبلاغ الطب الوقائى بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مؤكداً أن المجلس اتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتطهير وتعقيم جميع القاعات والاماكن التى تواجدت بها النائبة، على مدار عشرة أيام ماضية، بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، كما تم تعقيم القطاع الطبى بالمجلس والمكتبة هى الاماكن التى ارتادتها النائبة وعزل الطاقم الطبى المخالط للنائبة ذاتيا، دون الحاجة لأخذ مسحه منهم، حسبما أفاد مسئول الطب الوقائي.

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وقال فوزي، إن وفد قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة الذى وصل إلى المجلس اليوم، راجع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتخذها المجلس، وخاصة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وتنظيم المسافات الآمنة فى الجلوس، وتوزيع المطهرات على مستوى جميع القاعات، والالتزام بارتداء الكمامات، وأفاد بكفايتها تماما دون الحاجة الى مزيد من الإجراءات.

وأضاف فوزى، أن الطب الوقائى أكد عدم الحاجة إلى مسحات إلا لمن تظهر عليه أى أعراض خلال مدة حضانة المرض التى قاربت بالفعل على الانتهاء