لمدة 10 أيام.. محافظ الفيوم يقرر غلق المحال التجارية بالعديد من مناطق المدينة

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم _ حسين فتحى:

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، قرارًا بحظر فتح جميع المحال التجارية والصناعية والورش المتواجدة بشوارع مصطفى كامل والعريان ودرب حرازة، وكذا الشوارع والحواري المتفرعة منهم، بمدينة الفيوم، وذلك في إطار اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

أوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن القرار يأتي كإجراء احترازي لمنع التجمعات الكثيفة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، لافتًا أن القرار يسري اعتبارًا من صباح غد الخميس الموافق 14 مايو، وحتى مساء السبت 23 مايو الجاري.

ويستثنى من القرار، المخابز بأنواعها، والبقالات، والسوبر ماركت، والصيدليات، ومحال الجزارة والدواجن، والمطاعم التى تقدم خدمة التوصيل للمنازل، ومحطات تمويل السيارات.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ وجه رئيس مجلس مدينة الفيوم وشرطة المرافق بمتابعة تنفيذ القرار بكل حزم، وتطبيق القانون بكل قوة حيال المخالفين، مؤكداً على اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية.