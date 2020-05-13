بالهدايا والكمامات.. رئيس جامعة المنوفية يستقبل 190 عائدًا من الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

استقبل الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، اليوم الأربعاء، أول فوج من العائدين من الخارج وبلغ عدده 190 مواطنًا قادمين من دولة الكويت، وتسكينهم بمدينة الأمل لمدة 14 يومًا مدة الحجر الصحي، وذلك ضمن خطة الدولة لعودة المصريين العالقين بالخارج في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التي تجتاح دول العالم.

اطمأن رئيس الجامعة على وصول الفوج واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير لكافة المتعلقات الخاصة بهم، وتوقيع الكشف الحراري لهم للحد من انتشار العدوى، وتواجد الطاقم الطبي لمتابعتهم، كما قام رئيس الجامعة بتسليمهم كمامات ومحاليل تعقيم وهدايا "مصحف وسجادة صلاة".

وتابع تسكينهم بالغرف التي جرى تعقيمها، والتأكد من توفير كافة سبل الإقامة وتسليمهم الوجبات الغذائية، وتوفير كافة سبل الراحة طبقًا للمواصفات الصحية حفاظًا على سلامتهم، موجهًا فريق العمل بالمدن الجامعية بتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، وتوفير جميع احتياجاتهم.