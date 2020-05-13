الفريق الطبي بـ"عزل الأقصر" يعلن مشاركته في "الصلاة من أجل الإنسانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

أعلن الفريق الطبي بمستشفى العزل بإسنا جنوب الأقصر، بقيادة الدكتورة إلهام محمود، اليوم الأربعاء، عن مشاركته في الصلاة من أجل الإنسانية، استجابة لدعوة "اللجنة العليا للأخوة الإنسانية" والتي تضم المؤمنين من كافة الطوائف الدينية، بحيث أن يكون ‏يوم الخميس الموافق 14 مايو الجاري يومًا عالميًّا للصلاة من أجل الإنسانية، ومناشدتها ‏كافة القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم بالاستجابة لهذا النداء الإنساني، ‏والتوجه إلى الله عز وجل بصوتٍ واحدٍ، من أجل أن يحفظ البشرية ويوفقها لتجاوز ‏هذه الجائحة من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال بيان للمستشفى، إن الفريق الطبي سيشارك في الصلاة من أجل الإنسانية التي يقودها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطبب، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وبمشاركة أمين عام منظمة الأمم المتحدة، وأمين جامعة الدول العربية، التي جاءت في وقت عصيب على الجميع وتتطلب منا جميعًا التكاتف والتضامن والسلام.

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كانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية قد أطلقت نداءً عالميًّا إلى جميع الناس على اختلاف ألسنتِهم وألوانهم ومعتقداتهم، للتوجه إلى الله بالدعاء والصلاة والصوم وأعمال الخير، كل فرد في مكانه، وحسب دينه ومعتقده، من أجل أن يرفع الله وباء كورونا، وأن يُغيثَ العالم من هذا الابتلاء، وأن يُلهمَ العلماءَ اكتشافَ دواء يقضي عليه، وأن يُنقذ العالم من التبعاتِ الصحية والاقتصاديةِ والإنسانية، جراء انتشار هذا الوباء الخطير.

ودعت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، المؤمنين من كافة الطوائف الدينية، أن يكون يوم الخميس 14 مايو الجاري يومًا تقام فيه الصلوات ويكثف فيه التضرع واللجوء إلى الله.