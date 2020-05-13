المنوفية تسجل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

كشف مصدر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية عن تسجيل 54 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، بنطاق المحافظة.

وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن الإصابات تضمنت 12 حالة جديدة بمركز قويسنا، و 5 حالات بمركز بركة السبع، و4 حالات بمركز منوف، و12 حالة بمركز شبين الكوم، وحالتين بمركز تلا، و12 حالة بمركز أشمون، و 5 حالات بمركز الشهداء، وحالتين بمركز الباجور.

وأوضح أنه جرى عزل جميع المخالطين للحالات الإيجابية، مع أخذ عينات منهم وإرسالها للمعامل المركزية لمعرفة إذا كانت سلبية أم إيجابية، مؤكدًا أن الطب الوقائي بالمديرية قام باتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا داخل المحافظة.