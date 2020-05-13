"الصحة" تتابع علاج طبيب فقد بصره خلال علاجه مصابي كورونا بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بدء تحرك وزارة الصحة، ونقابة الأطباء بالقاهرة، لاتخاذ اللازم نحو أحد أطباء محافظة كفر الشيخ الذي فقد بصره خلال تأدية عمله في علاج مرضى كورونا بمستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، تمهيدًا لبداية دخوله في مرحلة علاجية.

وأكد نقيب أطباء كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، من خلال تواصلها مع مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وكذا تواصل النقابة العامة للأطباء في القاهرة، معه، طلبا مذكرات تفصيلية حول الحالة المرضية للدكتور محمود قنيبر، الذي فقد بصره خلال تأدية عمله.

وكان نقيب الأطباء في كفر الشيخ، كشف عن تعرض الطبيب المذكور لحالة مرضية سيئة، أفقدته بصره خلال عمله في مستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، ما أدى إلى نقله للعناية المركزة، بمستشفى الصدر بمدينة كفر الشيخ.