الصحة العالمية تتوقع احتواء كورونا بين 4 إلى 5 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ

حذر مسؤولون في منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي يتفشى حاليا في دول العالم سيستغرق سنوات ليتم احتواؤه بالكامل، وقد لا يختفي الفيروس أبدا.

وتوقع علماء في منظمة الصحة العالمية في تصريحات -نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن يستغرق الأمر "بين 4 إلى 5 سنوات حتى نسيطر عليه"، محذرين كذلك من أن "الجائحة الحالية قد تسوء قبل أن يبدأ وضعها في التحسن".

من جانبه، قال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك ريان إنه "قد لا يتم أبدا القضاء بالكامل على فيروس كورونا"، مضيفا "لدينا فيروس جديد يهاجم الإنسان للمرة الأولى، ولذلك من الصعب جدا التوقع متى سننتصر عليه.. قد يصبح هذا المرض مجرد فيروس متوطن في مجتمعاتنا.. وقد لا يختفي على الإطلاق.. ففيروس "إتش آي في" (الإيدز) لم يختف أبدا".

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وأكد ريان أنه "من المهم أن نبقى واقعيين.. لا أعتقد أن أي شخص يمكنه توقع ما إذا كان هذا الفيروس سيختفي أم لا".

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك التصريحات تأتي مع توجه بعض العلماء الذين يعملون على تطوير أمصال لفيروس كورونا المستجد إلى مرحلة التجارب على الإنسان في إطار زمني متسارع، مشيرة إلى أن إنهاء تهديد كوفيد-19 على البشرية أكثر تعقيدا من مجرد تطوير مصل أو علاج، حسب آراء الخبراء، وذلك لأن المصل يجب أن يتم اختراعه ثم توزيعه على نطاق هائل من أجل القضاء على الفيروس تماما.

ونوهت الصحيفة أن حتى بعض الفيروسات التي يوجد لها أمصال مضادة ومتاحة لم تختف بالكامل، فأمراض مثل الحصبة والسل والإنفلوانزا الموسمية كلها لها أمصال لكنها إما غير متاحة في جميع أنحاء العالم أو ليست فعّالة تماما.