صحة الشرقية تُكرم الفريق الأول من "الجيش الأبيض" بـ "عزل الزقازيق" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

كرّم الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الفريق الأول من الجيش الأبيض بمستشفى العزل بالزقازيق، بعد قضاء 14 يومًا متواصلة لتقديم الخدمة والرعاية الطبية للحالات الإيجابية بفيروس "كورونا" المُستجد.

ومنح وكيل الوزارة، الفريق الطبي، شهادات تقدير وباقات ورد، تثمينًا لدورهم الوطني وشعورهم بالمسئولية في تأدية عملهم تجاه المواطنين بكل عزم وإخلاص وتفان.

وشارك وكيل الوزارة في تسليم العمل للفريق الثاني من الجيش الأبيض بمستشفى العزل، موضحًا أنه خلال الأربعة عشر يومًا الماضية، منذ بدء العمل بالمستشفى، سجل المستشفى خروج 24 حالة بعد تماثلهم للشفاء وتحول نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الفريق الأول للجيش الأبيض بمستشفى العزل سيخضع للعزل المنزلي لمدة 14 يومًا، وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.