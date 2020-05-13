بعد 24 يومًا دون إصابات.. هونج كونج تسجل حالتين جديديتن بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن مسؤولون في هونج كونج، اليوم الأربعاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، بعد 24 يومًا دون تسجيل أي إصابات بالوباء، حسبما ذكرت سكاي نيوز.

وكان 4 أيام فقط تفصل المدينة، عن إعلان تغلبها على الوباء، بحسب كلام العلماء الذين أكدوا أنه ببلوغ 28 يومًا دون إصابات في أي مكان فإنه مؤشر أساسيًا على التغلب على كورونا المستجد.

وكشفت الفحوص اليوم، إصابة امرأة تبلغ 66 عاما وحفيدتها البالغة خمس سنوات بالفيروس.

واعتبر المسؤولون الصحيون أن الإصابتين هما حالتان محلّيتان للعدوى، وأكدوا أن العمل جار لكشف ملابساتهما.

وقال الطبيب تشونج شوك-كوان، للصحفيين "إن المرأة لم تسافر. وعائلتها لم تسافر ولم يختلطوا بأشخاص ثبتت إصابتهم"، مضيفا أن المسؤولين يعتزمون إجراء فحوص لجيرانها.

Advertisements

وفي الأسابيع الثلاثة الأخيرة، سجّلت المدينة 24 إصابة لدى وافدين من خارج هونغ كونغ، وقد وضعوا في الحجر الصحي.

وتثير الإصابات الجديدة المخاوف من تفشي موجة ثانية للوباء.

وعلى الرغم من قربها من الصين القارية والترابط القائم بينهما، لم تسجل هونغ كونغ إلا نحو ألف إصابة وأربع وفيات علما أنها أجرت حملة اختبارات كشف واسعة النطاق وتعقّب للمخالطين.

ولم تفرض المدينة إغلاقا صارما على العكس من شريحة كبيرة من الدول التي اعتمدت هذا التدبير لاحتواء تفشي الوباء.

وتخشى الحكومات موجة تفش ثانية للوباء وتحاول الموازنة بين حماية الصحة العامة ودعم الاقتصاد المتضرر بشدة جراء تدابير احتواء الجائحة.