قفزة في إصابات كورونا وفرض حجر صحي في سانتياغو

أعلن وزير الصحة التشيلي خايمي ماناليتش اليوم الأربعاء، فرض حجر صحي عام في سانتياغو، لخفض العدد الكبير من الإصابات بفيروس كورونا مجددا في العاصمة وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأضاف الوزير التشيلي أن "شهر مايو يثبت أنه صعب جدا على بلادنا"، موضحا أنه تم رصد 2660 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في تشيلي الليلة الماضية بزيادة قدرها 60 في

المئة عن اليوم السابق.

وأكد أن "الإجراءات الجديدة غير العادية والصعبة" التي بدأ سريانها يوم الجمعة لازمة لخفض معدل العدوى.

كما أعلن أيضا فرض حجر صحي عام في أنحاء البلاد على كافة السكان الذين تتجاوز أعمارهم 75 عاما.

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وسجلت تشيلي حتى الآن 34381 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، تعافى

منها 14865 شخصا، فيما سجلت 12 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 347 حالة.

ويأتي الحجر الصحي في العاصمة التي يبلع عدد سكانها نحو 6.5 مليون نسمة، وسط عودة ظهور حالات إصابة في المناطق الشرقية الأكثر ثراء في المدينة، حيث تم رصد الفيروس أول مرة بين أشخاص عائدين من رحلات إلى إيطاليا وآسيا.

وأجرت تشيلي نحو 313 ألفا و750 فحصا للكشف عن فيروس كورونا بين سكان البلاد الذين يقدر عددهم بنحو 18 مليون نسمة.