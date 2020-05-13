بومبيو ينصح إسرائيل بتوخي الحذر بشأن ضم الضفة الغربية

حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء قادة إسرائيل على الأخذ في الاعتبار "جميع العناصر" المتعلقة بالضم الفعلي المقترح للضفة الغربية المحتلة حتى تتسق مع خطة واشنطن للسلام بين الفلسطينيين

وإسرائيل، وفقًا لرويترز.

وقام بومبيو بزيارة لإسرائيل اليوم الأربعاء استغرقت يوما واحدا تضمنت الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشريكه في الائتلاف بيني

جانتس.

وقال بومبيو لصحيفة هايوم الإسرائيلية إنهم ناقشوا قضية الضم "ولكن أيضا العديد من القضايا الأخرى المتصلة بها (مثل) كيفية التعامل مع كل العناصر المتعلقة بالأمر وكيفية التأكد من أن تلك الخطوة اتخذت بشكل مناسب لتحقيق نتيجة تتسق مع رؤية السلام".