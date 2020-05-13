غلق حدود محافظتى بابل والنجف العراقيتين بسبب تفشى وباء كورونا

أعلن محافظ بابل بالعراق حسن منديل، عن غلق كافة المنافذ والحدود الإدارية للمحافظة ومنع دخول الاشخاص والعجلات إليها أو المرور من خلالها بسبب تفشى وباء "كورونا" فى المحافظات المجاورة.

وأرجع محافظ بابل قرار الغلق - فى بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الأربعاء- من أجل الحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتقال مرض "كورونا" إلى المحافظة؛ ولا سيما أن بابل لم تسجل أى اصابة منذ

عشرة أيام، فإن توجيها شديدا وجه للشرطة والأجهزة الأمنية بمتابعة الموضوع".

وفى سياق متصل، وقرر محافظ النجف رئيس خلية الأزمة لؤى الياسري، إغلاق المحافظة أمام الوافدين إليها بشكل نهائى مهما كانت الأسباب وذلك بعد حصول خروقات للحظر الصحى فيها.

قال الياسرى، فى تصريحات له، "اتخذنا هذا القرار على مضض للحفاظ على سلامة مواطنينا

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فهم أمانة فى أعناقنا".. مضيفا "لليوم السادس على التوالى لم تسجل أى اصابة بفيروس "كورونا" مع خروج آخر شخصين من المستشفى وبذلك تصبح المحافظة خالية تماما من الإصابات، وهذا لا يعنى أن الخطر الوباء قد زال".

وأوضح "بعد أن وجدنا خروقات واضحة وتجمعات زائرين ومواطنين فى المحافظة قررنا الإغلاق التام للمحافظة أمام الوافدين إليها ونوجه نداء اعتذار إلى جميع مواطنى بقية المحافظات بعدم التوجه إلى النجف".

وتابع "وجهنا الأجهزة الأمنية بعدم السماح بالدخول إلى المحافظة عدا الحالات المرخصة وجنائز الموتى وبواقع سيارة واحدة فقط".