سجّلت هونغ كونغ إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد وفق ما أعلن مسؤولون الأربعاء، مما يضع حدا لفترة 24 يوما لم تسجل فيها أي إصابة جديدة بكوفيد-19، وفقًا لسكاي نيوز.
وكانت المدينة التي تعتبر مركزا ماليا على بعد أربعة أيام فقط من بلوغ فترة 28 يوما من دون إصابات جديدة يعتبرها علماء الأوبئة مؤشراأساسيا للتغلّب على الوباء.
لكن المسؤولين أعلنوا الأربعاء أن الفحوص أظهرت إصابة امرأة تبلغ 66 عاما وحفيدتها البالغة خمس سنوات بالفيروس.
واعتبر المسؤولون الصحيون أن الإصابتين هما حالتان محلّيتان للعدوى، وأكدوا أن العمل جار لكشف ملابساتهما.
وقال الطبيب تشونغ شوك-كوان للصحفيين "إنها (المرأة) لم تسافر.وعائلتها لم تسافر ولم يختلطوا بأشخاص ثبتت إصابتهم"، مضيفا أن المسؤولين يعتزمون إجراء فحوص لجيرانها.
وفي الأسابيع الثلاثة الأخيرة، سجّلت المدينة 24 إصابة لدى وافدين من خارج هونغ كونغ، وقد وضعوا في الحجر الصحي.
وتثير الإصابات الجديدة المخاوف من تفشي موجة ثانية للوباء.
وعلى الرغم من قربها من الصين القارية والترابط القائم بينهما، لم تسجل هونغ كونغ إلا نحو ألف إصابة وأربع وفيات علما أنها أجرت حملة اختبارات كشف واسعة النطاق وتعقّب للمخالطين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 24 يوما.. إصابتان تحبطان نجاح هونغ كونغ أمام كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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