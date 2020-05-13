وفاة 31 شخصا على الأقل إثر تناول كحول مغشوش في المكسيك

لقي 31 شخصا على الأقل حتفهم إثر تناول كحول مغشوش في المكسيك، حسبما أفاد مسؤولون وتقارير إعلامية.

وتوفي 17 من الضحايا في أحد مجتمعات السكان الأصليين في مرتفعات ولاية بويبلا، حسبما قال مجلس المدينة يوم الثلاثاء، لدى إعلان حالة طوارئ صحية.

وحدثت الوفيات في بلدة تشيكونكوتلا، وهي بلدة فقيرة يبلغ عدد سكانها 17

ألف نسمة، وتقع على بعد 200 كيلومتر شمال شرق مكسيكو سيتي.

وقالت السلطات إن التسمم نجم عن تناول "ريفينو" وهو ناتج تقطير تقليدي تردد أنه تم إنتاجه في مجتمع مجاور. وبدأت السلطات تحقيقا لتحديد السبب الدقيق للوفاة.

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وقال منسقو الحماية المدنية بالولاية

على موقع فيسبوك إن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم أيضا في تليكستاك وجوناكاتيبيك في ولاية موريلوس، التي تقع على حدود بويبلا.

وأفادت صحيفة "لا جورنادا" اليومية بأنهم كانوا يشربون الكحول المغشوش يوم الأحد- يوم عيد الأم - ويوم الاثنين.

وظهرت على الضحايا أعراض تشمل آلام في البطن وصعوبات في التنفس وعمى.

ويعتقد أن الضحايا اشتروا المشروبات سرا، حيث حظرت البلديتان الكحول أثناء تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).