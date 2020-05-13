رئيس البرازيل السابق يهاجم رئيسها الحالي بعد تسجيل الدولة رقم قياسي في وفيات كورونا

هاجم رئيس البرازيل السابق إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الأربعاء رئيسها الحالي جايير بولسونارو بعد أن سجلت الدولة رقمًا قياسيًا في عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 بواقع 881 حالة وفاة في وقت يستخدم رئيس الدولة "مزلجة مائية" في تصرف غير مسؤول على حد قوله.



وذكرت وكالة أنباء (برنسا لاتينا)، في نسختها باللغة الإنجليزية، أن البرازيل

أعلنت أمس الثلاثاء تسجيل 881 حالة وفاة خلال يوم واحد ليبلغ إجمالي الوفيات جراء المرض الذي يُسببه الفيروس التاجي المُستجد إلى 12400. وبلغ عدد المصابين بالفيروس نحو 177589 مصابًا.



ويرفض بولسونارو إجراءات التباعد الاجتماعى ويقول إن المجتمع البرازيلى لن يكون قادرا على تحمل

شهرين أو ثلاثة أشهر من إجراءات العزل التام لمكافحة فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات من شأنها أن تلحق ضررا شديدا بالتجارة والخدمات خلال مكافحة الجائحة.



وأقال بولسونارو،الشهر الماضي، وزير الصحة بعد أسابيع من الخلاف الداخلى بشأن استراتيجية فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد.



وسبق أن شوهد بولسونارو وهو يخرق المبادئ التوجيهية الصادرة عن خبراء الصحة التابعين لإدارته، إذ ظهر وهو يتجول فى المخابز ويحيى المؤيدين بمصافحة وعناق.