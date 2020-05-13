هاجم رئيس البرازيل السابق إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الأربعاء رئيسها الحالي جايير بولسونارو بعد أن سجلت الدولة رقمًا قياسيًا في عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 بواقع 881 حالة وفاة في وقت يستخدم رئيس الدولة "مزلجة مائية" في تصرف غير مسؤول على حد قوله.
أعلنت أمس الثلاثاء تسجيل 881 حالة وفاة خلال يوم واحد ليبلغ إجمالي الوفيات جراء المرض الذي يُسببه الفيروس التاجي المُستجد إلى 12400. وبلغ عدد المصابين بالفيروس نحو 177589 مصابًا.
وذكرت وكالة أنباء (برنسا لاتينا)، في نسختها باللغة الإنجليزية، أن البرازيل
شهرين أو ثلاثة أشهر من إجراءات العزل التام لمكافحة فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات من شأنها أن تلحق ضررا شديدا بالتجارة والخدمات خلال مكافحة الجائحة.
ويرفض بولسونارو إجراءات التباعد الاجتماعى ويقول إن المجتمع البرازيلى لن يكون قادرا على تحمل
وأقال بولسونارو،الشهر الماضي، وزير الصحة بعد أسابيع من الخلاف الداخلى بشأن استراتيجية فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد.
وسبق أن شوهد بولسونارو وهو يخرق المبادئ التوجيهية الصادرة عن خبراء الصحة التابعين لإدارته، إذ ظهر وهو يتجول فى المخابز ويحيى المؤيدين بمصافحة وعناق.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرازيل السابق يهاجم رئيسها الحالي بعد تسجيل الدولة رقم قياسي في وفيات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.